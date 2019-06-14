14.06.2019 13:21
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Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ettiİSTANBUL - Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı.

Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti
İSTANBUL - Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
İstanbul E-5 karayolu Sefaköy rampasında Avcılar istikametinde seyir halinde olan özel halk otobüsü bir anda alev aldı. Otobüsün motor kısmında yükselen alevleri gören vatandaşlar hemen otobüsü boşalttı. Yangını gören çevredeki bir otelin çalışanları ile diğer sürücüler yardıma koştu. Otel çalışanları ve sürücüler yangın tüpleriyle otobüsü söndürmeye çalıştı. Bu sırada durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle oluşan trafikten dolayı zor anlar yaşadı. Trafikten dolayı yaşanan aksamanın ardından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşabildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, polis ekipleri otobüsün gazlı olması nedeniyle yaşanabilecek bir olumsuzluğun önüne geçmek için çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler otobüsün patlama ihtimaline karşı can güvenliğini sağladı.Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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