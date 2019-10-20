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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı.

20.10.2019 17:03Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da Sincan- Eryaman hattında sefer yapan ve içinde yolcu bulunmayan Emre Orman yönetimindeki 06 BIR 233 plakalı özel halk otobüsü, Yenimahalle ilçesindeki Batı Bulvarı üzerinde motor kısmından alev aldı. Sürücü Orman, bunun üzerine otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yoldan geçenler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti, ancak yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası halk otobüsü kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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