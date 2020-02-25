Seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

İzmir
'in Dikili
ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Sadullah Engin yönetimindeki 42 ADG 865 plakalı otobüsün motor bölümü Bergama Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü Engin, otobüsten çıkarak itfaiye ekiplerine haber
verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibince kısa sürede söndürüldü.
Dikili ilçesindeki bir serada çalışan işçilerin servisi olarak kullanılan otobüste olay anında yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.