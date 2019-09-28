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Seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

28.09.2019 14:35Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent Mahallesi mevkii yakınlarında İstanbul istikametine seyreden Haydar A. yönetimindeki 54 BY 864 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Hemen durarak burada alevlere müdahale edilirken otobüste çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsün motor bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi.

Otobüste yolcunun olmadığı belirtilen olayda yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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