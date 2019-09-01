Haberler» 3. Sayfa» Haber

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde genç bir kızın kullandığı seyir halindeki otomobil birden alev aldı.

01.09.2019 16:24 Seyir halindeki otomobil alev aldı
Adana'nın Kozan ilçesinde genç bir kızın kullandığı seyir halindeki otomobil birden alev aldı. Alev topuna dönen otomobile önce çevreden geçen vatandaşlar, ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ettiler.

Edinilen bilgiye göre, Gülcan Demirbaş idaresindeki 01 DBJ 57 plakalı otomobil Tufanpaşa Mahallesi Yuvam Sokak'ta seyir halindeyken motoru birden alev aldı. Yanan otomobili terk eden sürücü ve araçta bulunanlar, çevredeki vatandaşlardan ve itfaiyeden yardım istediler. Vatandaşların yangın tüpü ve hortumlarla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Otomobilin LPG'li olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, araçta güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Olay yerine geldiğinde yanmış otomobili gören genç kızın annesi, kızına tepki gösterdi. - ADANA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:32   Yayladağı'nda tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
00:11   Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı: 2 yaralı
00:02   Rize'de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu
00:01   5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü, cesedi tandırda bulundu
23:54   Esenyurt'ta yolun karşısına geçen yaşlı kadına otomobil böyle çarptı
23:48   Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada
23:42   Afyonkarahisar'da orman yangını