Haberler » 3. Sayfa » Haber

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alırken, korku dolu anlar yaşayan sürücü kendini dışarı attı.

21.09.2019 20:42Seyir halindeki otomobil alev aldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alırken, korku dolu anlar yaşayan sürücü kendini dışarı attı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaycuma ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan A.K.'ye ait otomobil, aniden motor kısmından çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı. Şoför can havliyle kendini dışarı attı. Yangını gören sanayi esnafı, Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa zamanda gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan incelemeler sonucu yangının elektrikten dolayı kaynaklandığı belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:04 Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
21:02 Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı
20:58 Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki
20:54 4 gün sonra cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
20:53 Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü
20:48 Kayseri'de 'sülfürik asit' paniği
20:48 Ev taşımada silahlı, tornavidalı kavga: 2 yaralı