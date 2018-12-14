14 Aralık 2018, 20:35
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Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü, kendini son anda dışarı atarak canını zor kurtardı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü, kendini son anda dışarı atarak canını zor kurtardı. Yanan otomobil ise çevredeki esnaf tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gölcük Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Yiğit yönetimindeki 34 PR 9800 plakalı otomobilin, seyir halendeyken henüz bilinmeyen nedenle motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Yiğit, otomobili kenara çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, çevredeki esnaf ise yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek, yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise  soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili  soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli Gölcük,Kocaeli
14 Aralık 2018 Cuma 20:35



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