Seyir halindeki otomobil alev alev böyle aldı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:00



06 Aralık 2018 Perşembe 14:00

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle aldıOtomobil alev alev yandı, trafik normal seyrinde devam ettiBURSA - Bursa Ankara otoyolunda bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Otomobilin yandığı dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilin alev alev yandığı esnada trafiğin normal seyrinde devam ettiği görüldü. Vatandaşlar ise yanan otomobili meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın sönerken otomobil hurdaya döndü.