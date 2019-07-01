01.07.2019 22:38
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Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandıADANA - Adana'da seyir halindeyken otomobili alev alan sürücü kendini son anda kurtardı.

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
ADANA - Adana 'da seyir halindeyken otomobili alev alan sürücü kendini son anda kurtardı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan otomobil, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adı öğrenilemeyen bir kişi seyir halindeyken 01 V 3443 plakalı otomobili sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracını hemen sağa çeken sürücü otomobilden inerek itfaiyeye haber verdi.
Alevler çok geçmeden otomobili sardı. Çevredeki vatandaşlar ise yangın tüpleriyle alev alan otomobili söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
Adana , 3. Sayfa

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