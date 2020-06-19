Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
19.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:12
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan çıkan sürücü, yangına söndürme tüpüyle müdahale etmek isterken patlama riskine karşı bir süre sonra otomobilden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yanan araç çekici yardımı ile otoparka çekilirken trafik normale döndü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Haberler››3. Sayfa››Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:20: İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 81 kişi tutuklandı, birçoğu itirafçı oldu - Haberler 00:18: Elektrikli araçların açılışı için Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi - Haberler 00:15: 19 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:15: Kısıtlama öncesi yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Haberler 00:11: Marmaris'in üreten kadınları kooperatif kuruyor - Haberler 23:44: Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu - Haberler 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü 21:58: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi - Haberler 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti