Haberler » 3. Sayfa » Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

05.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:53Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
'ün ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kendisini dışarı atan sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük-Safranbolu Karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 78 SV 556 plakalı seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine verdi. Alev topuna dönen otomobil ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlatılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
5.03.2020 21:12:36