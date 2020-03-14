Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hareket halindeki otomobilde, elektrik kontağından yangın çıktı.
14.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:33
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hareket halindeki otomobilde, elektrik kontağından yangın çıktı. Söndürülen yangın sonrası araçta, maddi hasar oluştu.Bodrum'dan Milas yönüne giden Vedat Demirci yönetimindeki 44 ABT 299 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bodrum- Milas karayolunda aracını kenara çeken Demirci, araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı ve itfaiyeden yardım istedi. Bodrum itfaiye grup amirliği ekipleri, olay yerine gelerek yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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