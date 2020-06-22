Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç yanmaya başladı.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
22.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:20
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasarla atlatıldı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İlker Kocabıyık Caddesi üzerinde Kamil G. idaresindeki 20 NR 159 plakalı hafif ticari otomobili ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dumanların yükseldiği aracın motor kısmı kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Sürücü itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Haber

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