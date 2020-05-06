Haber, Son Dakika, Haberler

Seyir halindeki otomobil koyun sürüsüne çarptı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 koyun telef oldu.

06.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:47
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 koyun telef oldu.
Yatağan-Milas kara yolunda Volkan Ünal idaresindeki 34 SK 4365 plakalı otomobil, Milas ilçesi girişinde yola giren koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü yaralanmazken, otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu.
Koyunların sahibi Bahattin Balcı ve ailesi, koyunların telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Telef olan koyunları kara yolundan toplayan Balcı, gazetecilere, otluk alandaki koyunlara köpeğin saldırması sonucu sürünün kara yoluna girdiğini ve kazanın yaşandığını söyledi. Seyir halindeki otomobil koyun sürüsüne çarptı

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Milas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun ’mezar’ paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL’den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım’a sevdiği için iki koli kestane aldı Haberler
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya’ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
MetroPOLL’un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan’ın ardından ikinci oldu Haberler
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Endişelendiren korona istatistiği: New York’ta hastaların yüzde 84’ü dışarı çıkmayanlardan Haberler
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Haberler››Güncel››Seyir halindeki otomobil koyun sürüsüne çarptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:38: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kovid-19'in çıkışına dair "kafa karıştırıcı" açıklama Açıklaması - Haber 01:30: Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandı - Haber 01:29: BURSA Para meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, O ANLAR KAMERADA - Haber 01:26: Irak'ta, Mustafa el-Kazimi'nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı. - Haber 01:22: Daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği Arjantin'deki Ukraynalıları Türkiye getirdi - Haber 00:51: Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi - Haber 00:10: Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü - Haber 21:19: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler 10:14: Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi - Magazin