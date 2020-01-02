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Seyir halindeki otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

02.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:02 Seyir halindeki otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
'te seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüsnü Şekercioğlu idaresindeki 06 PR 044 plakalı otomobil, Bilecik merkezden İstasyon Mahallesine seyir halindeyken Akasya Altı mevkiine geldiğinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç ilk olarak orta refüje çarptı, ardından takla artarak yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile kaldırıldı. - BİLECİK

Bilecik, PR, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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