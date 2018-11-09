Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Antalya
'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
D-400 kara yolunda 27 N 0453 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Karaçay
, motordan dumanlar yükseldiğini fark edince aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevleri araçtaki LPG tankına ulaşamadan söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Karaçay, yaptığı açıklamada, aracına akaryakıt istasyonundan yeni gaz aldığını belirterek, "Yola çıktıktan bir süre sonra dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurduktan hemen sonra alevler yükselmeye başladı." dedi.
Karaçay,serik,Antalya