Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alarak yandı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 1 Nisan
Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Aysel Han
idaresindeki 34 E 7692 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Çıkan dumanları fark eden sürücü otomobili yolun kenarına park ederek çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımları ile söndürülen yangın otomobilde maddi hasara neden oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Adıyaman
11 Kasım 2018 Pazar 18:22