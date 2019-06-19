19.06.2019 12:11
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Otomobilde bulunanlar canlarını zor kurtardı.

Olay Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Turğay K. idaresindeki 16 Z 8564 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. İçerisinde bulunan aile hemen dışarıya çıktı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Arabanın motorunda büyük maddi hasar meydana gelirken, zamanında fark edilmesi muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. Yanan araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangınır kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:27 BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu."
13:19 BM Raportörü Agnes Callamard: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Veliaht Prens Selman'ın sorumlu...
13:17 Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı
13:16 Alanya'da bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi
13:08 Düzce polisinden drone destekli uygulama
13:01 Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve yeğeni toprağa verildi
12:59 Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu