Haberler » 3. Sayfa » Seyir halindeki otomobil yandı - Haberler

Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

04.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:20 Seyir halindeki otomobil yandı
'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Türkiye Petrolleri istikametinden şehir merkezi istikametine ilerleyen Ercan Gezer yönetimindeki 44 ET 835 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Türkiye Petrolleri Kavşağından motor kısmından dumanlar yükselen otomobili sürücüsü park etti. Çevredeki petrol istasyonu çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın otomobilin diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:18   Midyat'ta doğal gaz sevinci - Haberler
14:16   Elazığ'da uyuşturucu satarken suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
14:12   Datça'da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı - Haberler
14:11   Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek - Haberler
14:11   Siirt'te baraj suyu yükseldi, suda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu - Haberler
13:44   Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi - Haberler
13:20   Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta düzenlendi! Cenazeye Irak Başbakanı da katıldı - Haberler
13:07   Husumetli aileler camide tekme tokat birbirlerine girdi - Haberler
12:15   Kasım Süleymani'nin cenazesi ABD üretimi araçla taşındı - Haberler
4.01.2020 14:32:08