Seyir halindeki otomobil yandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

27.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:11
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Fatih Savaşır'ın kullandığı 45 AAH 179 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi 716. Sokak'ta seyir halindeyken bir anda alev aldı.
Panikle araçtan inen sürücü Savaşır, bagajdaki yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Savaşır, alevler otomobili sarınca itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobilden yükselen alevler, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Fatih Savaşır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobilim bir anda alev aldı. Söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Yangın arka kısımda başladı, ben de kendimi otomobilden dışarıya attım." dedi. Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber

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