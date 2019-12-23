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Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

23.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:22 Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya Caddesi'nde seyir halinde olan 42 ATY 97 plakalı otomobil, Ali Akkanat Caddesi üzerine geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Yangını fark eden sürücü otomobilini durdururken, çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile müdahale yaptı.
Bu esnada adrese iki itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre soğutma çalışmaları yaptıkları araçta çıkan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Yanan araçta maddi hasar oluşurken otomobil çekici tarafından yol üzerinden kaldırıldı.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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