Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı

Kaynak: DHA

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27), otomobiliyle seyir halindeyken başka otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu başından ve sırtından yaralandı. Çoban hastaneye kaldırılırken, polis, saldırgan S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tayfun Çoban'ın kullandığı 35 GA 7108 plakalı otomobile, Ödemiş Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce seyir halindeki başka bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobilinin sağ ön ve arka camını kırılan Çoban, başına ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çoban'ın sağ ön ve arka kapısına çok sayıda saçmanın da isabet ettiği otomobil, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Saldırgan S.K. ise kaçtı. Silah sesine koşan çevredeki esnafların durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Çoban'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çoban, ardından ambulansa Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoban'ın sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Yaralanan Çoban ve saldırgan B.K.'nin uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı oldukları öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.- İzmir