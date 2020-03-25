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Seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

ANKARA'da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, 1 kişi yaralandı.

25.03.2020 04:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 04:57
Seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

ANKARA'da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Çankaya Çiğdem Mahallesi 1575'inci Sokak'ta meydana geldi. Ahmet U. yönetimindeki 06 AZ 1091 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Lastiği patlayan otomobili durduran saldırganlar, Ahmet U.'yu da hedef alarak ateş etmeye devam etti. Ahmet U., isabet eden saçmalardan yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganları arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Polisin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Çankaya, Ankara, Güncel

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