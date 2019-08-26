Haberler» 3. Sayfa» Haber

Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı

Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı Otomobil üzerinde tehlikeli yolculukŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

26.08.2019 10:50
Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
Otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı.
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Yaklaşık 50 kilometre hızla ilerleyen otomobilin bagajı üzerinde rahat tavırlarla yolculuk yapan 3 genç, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Merkez Haliliye ilçesi İpekyolu'nda gece saatlerinde yaşanan tehlikeli yolculuk, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Vatandaşlar ve diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.
Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:39   Kanyonda yaralı halde mahsur kalan vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu
12:37   Konya'daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı
12:33   Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi
12:31   Beylikdüzü'nde 50 metre sürüklenen araç apartmanın bahçesine uçtu
12:29   Abi kardeş ölümden döndü
12:27   Kocaeli'de uyuşturucu tacirlerine darbe
12:25   Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor