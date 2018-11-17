Seyir halindeki otomobilin motoru böyle yandı
KASTAMONU - Kastamonu
'da seyir halindeki otomobilin motoru yandı. Yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Hisarardı Mahallesi Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi üzerinde seyir halindeki 37 SD 143 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede aracın motor kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç
soğutma çalışmalarının ardından çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
İtfaiye,Araç,Kastamonu
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:55