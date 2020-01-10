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Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldü (2)

RESTORANDA 'HESAP' NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR Ankara'da, dolmuş şoförlüğü yapan Harun Kuyucu'nun otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar belli oldu.

10.01.2020 02:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 02:57Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldü (2)

RESTORANDA 'HESAP' NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

'da, dolmuş şoförlüğü yapan Harun Kuyucu'nun otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar belli oldu. İddiaya göre Harun Kuyucu, çorba içmeye gittiği restoranda 'hesap' yüzünden iş yeri çalışanlarıyla kavga etti. Yaşanan kavga sonrası 06 RK 490 plakalı otomobili ile restorandan ayrılan Kuyucu, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü tarafından bir süre takip edildi. Kuyucu, bu araçtaki şüphelinin Sağduyu Caddesi üzerinde düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Karapürçek ilçesi taraflarında gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Ankara, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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