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Seyir halindeki otomobilin üzerine parke taşı böyle düştü

Seyir halindeki otomobilin üzerine parke taşı böyle düştü Taşın düşme anı kameraya yansıdıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine parke taşı düştü.

29.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:04
Seyir halindeki otomobilin üzerine parke taşı böyle düştü
Taşın düşme anı kameraya yansıdı
ŞANLIURFA - 'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine parke taşı düştü. Parke taşının düşme anı ise otomobildekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da seyir halinde olan bir otomobil, İpekyolu'nda ilerlerken üzerine parke taşı düştü. Yapımı devam eden köprülü kavşak üzerinden düştüğü tahmin edilen parke taşı, otomobilin ön kısmına isabet etti. Otomobildekiler, parke taşının düşmesiyle büyük bir korku yaşadı.
Parke taşının otomobile isabet ettiği anlar ise otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sürücüler ve yayalar, her zaman bu yolu kullandıklarını söyleyerek bu tür durumlar için önlem alınması gerektiğini belirtti.
Seyir halindeki otomobilin üzerine parke taşı böyle düştü

Şanlıurfa, Genel

Kaynak: İHA


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