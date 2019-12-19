Haberler » Güncel » Seyir halindeki servis midibüsü yandı - Haber

Seyir halindeki servis midibüsü yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.

19.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:19
'ın ilçesinde seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Bulvarı'nda seyreden E.Ç. idaresindeki 09 P 0129 plakalı, işçileri taşıyan servis midibüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak işçilerin inmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da alevler midibüsü sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılmaz hale geldi.
Seyir halindeki servis midibüsü yandı

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:54   Antalya'da eşini ve kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haber
20:54   Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden... - Haber
20:53   Spor muhammed emin sarıkaya: bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum - Haber
20:52   Erzurum'da kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haber
20:48   Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü/ Fotoğraflar - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 20:57:26