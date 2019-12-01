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Seyir halindeki tarım aracı alev aldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seyir halindeki biçerdöver alev alarak yandı.

01.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:48Seyir halindeki tarım aracı alev aldı
'nın ilçesinde seyir halindeki biçerdöver alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesi ile Hilvan ilçesi karayolunun 15'inci kilometresinde biçerdöver ile seyir halinde olan Mahmut G., motor kısmından alevlerin yükseldiğini görünce aracı yolun kenarına çekip itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozova Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle biçerdöverin ön kısmında hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Bozova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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