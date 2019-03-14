Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde seyir halindeki tırın alev alması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Ali Manteş yönetimindeki 34 UG 3177 plakalı bulgur yüklü tır, Cizre- Nusaybin
kara yolu 10. kilometresinde seyir halinde alev aldı.
Dumanların yükseldiğini gören sürücü Manteş, tırı durdurarak yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada yakıt tankı patladı.
Ağır yaralanan Manteş, 112 Acil Servis
ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cizre Belediyesi
itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Güncel
Kaynak: AA