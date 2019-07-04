04.07.2019 14:42
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Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı Tırın alev topuna döndüğü anlar kameradaİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir tır motor bölümünden çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı
Tırın alev topuna döndüğü anlar kamerada
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir tır motor bölümünden çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bornova ilçesi 5. sanayi sitesi civarında bir tır aniden motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden şoför, hemen kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. Tırın yolun sağ şeritte yanması nedeniyle trafikte kontrollü olarak ilerledi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tıra müdahale etti.
Ekiplerin güçlükle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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