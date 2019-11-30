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Seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Karabük-Çankırı Karayolunda seyir halinde olan tır henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

30.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:50Seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Karabük- Karayolunda seyir halinde olan tır henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A yönetimindeki 34 EH 3943 plakalı tır, 'den Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken İsmetpaşa mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark edip tırı yolun kenarına çeken sürücü, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın çekici ve dorseyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken çekici ve dorse tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çay paketleri ve poşetleri taşıyan tırın İstanbul'dan hareketle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye seyir halinde olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Çankırı, Karabük, Gerede, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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