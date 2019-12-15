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Seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde önündeki seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

15.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:35Seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde önündeki seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Sığırcı idaresindeki 27 L 7030 plakalı otomobil, köyü girişinde aynı istikamete giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Sığırcı yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Yarbaşı, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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