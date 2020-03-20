Seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ramazan B. idaresindeki 10 ED 911 plakalı su yüklü tır, Ulaşlı D-130 kara yolundan Yalova yönüne giderken Gonca Rampası mevkisinde alev aldı. Aracı yol kenarında durdurarak alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamadı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.Lastiklerden çıktığı belirlenen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.Yangın nedeniyle bir süre yoğunluk oluşan kara yolundaki trafik akışı, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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