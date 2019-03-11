11 Mart 2019, 15:53
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Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı

Gaziantep'te Ferudun Akcin yönetimindeki TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay sonrası sinir krizi geçiren Akcin'in ağabeyi, "Kardeşim onu kredi ile aldı, o TIR onun sermayesiydi, ocağımız battı" diyerek feryat etti.

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan iplik yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği ipliği Şanlıurfa'ya götürmek üzere yola çıkan Ferudun Akcin yönetimindeki 34 DA 1032 plakalı TIR, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

ÇEKİCİYİ DORSEDEN AYIRMAYA ÇALIŞTI AMA...

Kısa sürede çekiciyi saran alevlere müdahale eden Akcin, çekiciyi dorseden ayırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamamen yanan TIR ve içindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.

"OCAĞIMIZ BATTI" DİYE FERYAT ETTİ

Haberi alarak olay yerine gelen şoförün ağabeyi Mehmet Akcin, gözyaşı dökerek, "Kardeşim onu kredi ile aldı, o TIR onun sermayesiydi, ocağımız battı." diyerek sinir krizi geçirdi.

YAKINLARI OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRDI

112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan ağabey Cin, yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan bulvar, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

İşte olay yerinden kareler;

3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (4)
ALİ ASLAN: BU ADAM ŞÖFÖRLER ODASINA VE BİR KAMYON KOOPERATİFİNE ÜYEDİR, ESNAF ODASI, ŞOFÖRLER ODASI, KOOPERATİF VE BELEDİYENİN DE DESTEĞİ İLE BU ABİMİZE YARDIMCI OLUNSUN EN AZINDAN AYAĞINI YERDEN KESİP ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEĞİ BİR ARAÇ ALINIP ÇALIŞMASI SAĞLANSIN DERİM BU DERNEKLER ODALAR BÖYLE GÜNDE ÜYESİNİN YANINDA OLMAYACAK DA NE ZAMAN OLACAK
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ALLAH YARDIMCISI OLSUN .: Yazık Allah garibanın yardımcısı olsun
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KADIKÖY: Allah yardım etsin bilirim acısını
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BÖRTEÇİNE KURDUN ADI: Yazik ALLAH kimseye yaşatmasin....Bazilari için bir Kamyon belkide ufak birşey....Ama bazilari için Bütün Varliği...ALLAH abimizin yardimcisi olsun
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