Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan iplik yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği ipliği Şanlıurfa'ya götürmek üzere yola çıkan Ferudun Akcin yönetimindeki 34 DA 1032 plakalı TIR, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

ÇEKİCİYİ DORSEDEN AYIRMAYA ÇALIŞTI AMA...

Kısa sürede çekiciyi saran alevlere müdahale eden Akcin, çekiciyi dorseden ayırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamamen yanan TIR ve içindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.

"OCAĞIMIZ BATTI" DİYE FERYAT ETTİ

Haberi alarak olay yerine gelen şoförün ağabeyi Mehmet Akcin, gözyaşı dökerek, "Kardeşim onu kredi ile aldı, o TIR onun sermayesiydi, ocağımız battı." diyerek sinir krizi geçirdi.

YAKINLARI OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRDI

112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan ağabey Cin, yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan bulvar, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: AA