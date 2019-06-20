20.06.2019 10:52
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Seyir halindeki tırda yangın

Mersin'de, hareket halindeyken yangın çıkan cam yüklü tırda maddi hasar oluştu.

Mersin'de, hareket halindeyken yangın çıkan cam yüklü tırda maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çırak yönetimindeki 61 K 0683 plakalı tır, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde ilerlerken yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü aracı park ettikten sonra tırdan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler tırın büyük bölümünü kapladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeGrup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, sürücünün,Adana'dan aldığı yüküKazakistan'a götürmek için yola çıktığı öğrenildi.Seyir halindeki tırda yangın
Kaynak: AA
Tarsus,Pozantı,Mersin,Güncel

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