Seyir halindeki traktörden düşen kadın can verdi, eşi sinir krizleri geçirdi-BURSA - İnegöl 'e bağlı Kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, lastiğin altında kalarak feci şekilde can verdi.Edinilen bilgilere göre kaza kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osman F. idaresindeki 16 TA 438 plakalı traktörde seyreden Huriye F.isimli yaşlı kadın, bir anlık dalgınlık sonucu traktörden düşerek lastiğin altında kaldı. Kaza sonucu talihsiz kadın olay yerinde can verdi.Kaza sonrasında kırsal mahalleye 112 Acil Servis Ekipleri ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Eşinin ölüm anına tanıklık eden Osman F. sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.Jandarma kazayla alakalı tahkikatı devam ettiriyor.