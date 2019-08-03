Haberler» Güncel» Haber

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03.08.2019 21:16
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Manisa-Balıkesir kara yolunda seyreden Metro Turizm firmasına ait 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, Gelenbe Mahallesi mevkisinde aracın motor kısmının alev aldığını fark etti.
Bunun üzerine otobüsü durduran sürücü, yolcularını tahliye etti.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.
Jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı.

Kırkağaç, İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:30   Yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış
22:30   Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
22:28   Romanya'nın sembolik gemisi "Mircea" nın 80. yılı kutlandı
22:25   ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
22:24   Gaziantep'te uyuşturucu üretilen depoya operasyon
22:21   İhtiyaç sahibi aileler yararına kermes
22:21   Osmaniye'de elektrik akımına kapılan işçi öldü