Haberler » Güncel » Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haber

Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:26
'da yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde, ilçesinin Okurcular mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.
Yolcuların araçtan tahliye edilmesinin ardından çevredekilerin de yardımıyla alevlere ilk müdahale yapıldı.
Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yolcular başka bir otobüsle Alanya'ya gönderildi.
Yangının, otobüsün çay servis ünitesinden çıktığı belirlendi.
Otobüste çıkan yangını ve söndürme çalışmalarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 17:22:13