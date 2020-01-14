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Seyir halindeyken alev alan ambulanstaki yangın söndürüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambulansta çıkan yangın söndürüldü, ambulansta hasar oluştu.

14.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:00Seyir halindeyken alev alan ambulanstaki yangın söndürüldü
'nın ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambulansta çıkan yangın söndürüldü, ambulansta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Sivas'ın Gürün ilçesinden Malatya'ya hasta sevk eden 58 TV 168 plakalı ambulans, Darende kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Ambulansı yol kenarına çeken sürücü ile sağlık çalışanları, araçta bulunan 88 yaşındaki böbrek hastası Zihnet Koç'u dışarı çıkararak itfaiye ekiplerine verdi.
İtfaiye ekipleri, motor bölümünde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Ambulansta hasar oluştu.
Hasta, olay yerine çağırılan başka bir ambulansla, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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