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Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı

KONYA'da seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.

14.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:05Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı

KONYA'da seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.

Konya- karayolunun 40'ıncı kilometresinde, saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan 35 HD 8164 plakalı TIR, çekici kısmından alev aldı. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü, aracı yol kenarına çekip iftaiyeye verdi. İtfaiye gelene kadar alevler, dorseye de sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Aksaray, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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