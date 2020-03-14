Seyir halindeyken alev aldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.
14.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:54
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Can kaybı yaşanmayan yangından otomobilde büyük çaplı hasar meydan geldi.
Torba mahallesi Bodrum - Milas karayolu üzerinde seyir halinde giden Vedat Demirci hakimiyetindeki 44 ABT 299 otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkan Demirci kendi imkanlarıyla aracı söndürmeye çalıştı. Torba polis kontrol noktasının karşısında meydana gelen yangında sürücü Demirci alevleri söndüremeye çalışırken çevreden geçen vatandaşlar ve polis ekipleri itfaiyeye haber verdi. Bodrum itfaiye grup amirliği ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Can kaybı yaşanmayan yangından otomobilde büyük çaplı hasar meydan geldi.
Torba mahallesi Bodrum - Milas karayolu üzerinde seyir halinde giden Vedat Demirci hakimiyetindeki 44 ABT 299 otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkan Demirci kendi imkanlarıyla aracı söndürmeye çalıştı. Torba polis kontrol noktasının karşısında meydana gelen yangında sürücü Demirci alevleri söndüremeye çalışırken çevreden geçen vatandaşlar ve polis ekipleri itfaiyeye haber verdi. Bodrum itfaiye grup amirliği ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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