14.06.2019 12:08
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Seyir halindeyken dumanlar çıkan LPG'li araç korku dolu anlar yaşattı

Seyir halindeyken dumanlar çıkan LPG

Bilecik'te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan LPG'li araç korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bilecik'te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan LPG'li araç korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Gökhan S. yönetimindeki 11 BA 436 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracını hemen kenara çeken sürücü durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İlk olarak çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile söndürüldü. Aracın LPG'li olması çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevler tamamen söndürüldü. Daha sonra soğutma işlemi yapıldı.

Yangında aracın motor kısmında büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, 3. Sayfa

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