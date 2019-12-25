Haberler » Güncel » Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından düştü - Haber

Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından düştü

Karabük'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı.

25.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:11
'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1001 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından koptu. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamının koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı. Diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı bayanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASINI YANSIDI
Öte yandan yaşanan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsünün kırılan kapısından elinden poşetler bulunan bayanın yola düşmesi yer aldı. Yaşanan kaza sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından düştü

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02   Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
18:58   "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu" programı - Haber
18:58   Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı - Haber
18:53   Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı - Haber
18:52   OMÜ öğrencilerinden Aybüke Yalçın anısına kütüphane - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 19:02:31