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Seyir halindeyken hayvanseverin yolunu kestiler, sonrası inanılmaz

Zonguldak'ta İlaç mümessilliği yapan Yiğit Atalar, yolda seyir halindeyken aç olduğu için önüne kesen sokak köpekleri için kendi için yanında getirdiği tostunu paylaştı.

11.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:49Seyir halindeyken hayvanseverin yolunu kestiler, sonrası inanılmaz
'ta İlaç mümessilliği yapan Yiğit Atalar, yolda seyir halindeyken aç olduğu için önüne kesen sokak köpekleri için kendi için yanında getirdiği tostunu paylaştı.

Zonguldak'ta ilaç mümessili yapan 32 yaşındaki Yiğit Atalar, Zonguldak'ın İlçesin'de öğlen saatlerinde aracı ile seyir halindeyken aç 3 sokak köpeği önünü kesti. Aracını saha çekerek camını açan Atalar, öğlen yemeği için yanında getirdiği tostunu sokak köpeklerine verdi. Atalar'ın bu anlamlı hareketi ise hayvansevelerden büyük takdir aldı. Öte yandan Yiğit Atalar'ın yanında bulanan iş arkadaşı o görüntüleri saniye saniye çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüler dakikalar içerisinde büyük beğeni topladı.

Yaşadığı o anı anlatan ilaç mümessili Yiğit Atalar, kendisinin köpeklerin o haline dayanamadığını söyleyerek, "Yolda giderken 3 sokak köpeği önümü kesti. Dayanamadım bende. Kendimi hazırladığım tostum vardı. Ben illaki bir yerde karnımı doyurabilirdim. Sokak havanları aç. Bir yemeğin bir tanesi paylaşsak onları mutlu edebiliriz. Onlar derdini anlatamıyor ama biz derdimizi anlatabiliyoruz. Herkes bu konuda duyarlı olsa artan yemeklerini dışarı bıraksa hayvanlar sokakta açlık problemi yaşamaz. Bunun içinde duyarlı olamamız gerek. Bizler hayvanlar için elimizden geleni yapmalıyız"diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kozlu, Güncel

Kaynak: İHA

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