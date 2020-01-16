Seyir halindeyken yanan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi

Hatay
'ın Hassa
ilçesinde seyir halindeyken yanan içinde öğrencilerin de bulunduğu servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Taner Keskin
'in kullandığı, Hassa Belediyesine ait 31 U 3911 plakalı servis otobüsünde Yuvalı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına durdurarak içerideki 10 öğrenciyi tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.
Servis otobüsünün maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları için hizmet verdiği öğrenildi.