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- Seyir Tepesinden drone görüntüsüİzmir körfezi ve şehir manzarası İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Seyir Tepesi, İzmir'in eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.Muhteşem körfez manzarası ile doğanın birleştiği noktada ki tepe, tabiat parkı, seyir terası ve dinlenme alanlarıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Doğa turizmi açısından kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan tepe, serin havasıyla da sıcaklardan bunalanların en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.