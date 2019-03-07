"Seyirci Kalma, Arkadaşını Koru"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Ege İnner Wheel Kulübü işbirliği ile hazırlanan serginin açılışına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Doğan, akademisyenler, öğretmenler ile Buca Şerif Tikveşli İlkokulu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sergi Salonu'ndaaçılışı gerçekleştirilen sergide Buca Şerif Tikveşli İlkokulu öğrencilerinin proje boyunca yaptıkları eserler yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, topluma örnek olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitelerin en önemli görevi; topluma önderlik edebilmek. Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve toplumla gerçekleştirdiğimiz başarılı işbirliğinin devamını diliyorum" diye konuştu.

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Doğan, "Projemizin amacı okullardaki 'Akran Zorbalığı' davranışını önlemek ve şiddet olaylarını ortadan kaldırmak. Bu proje ile çocukların sosyal ve iletişim becerilerini geliştirerek okullarda şiddeti önlemeyi amaçlıyoruz. Toplam sekiz haftadan oluşan projemizibir dönem boyunca psikoloji bölümü lisans öğrencilerimizle beraber yürüttük. Böylelikle öğrencilerimizalan çalışması ve uygulamalı gelişim psikolojisi hakkında bilgiler kazandılar. Proje boyunca duyguları tanıtmak, empati kurmak, şiddet durumlarına karşı farklı davranış alternatifleri geliştirmek, farklılıklarımızla bir arada yaşamak gibi konuları ele aldık. Bu konuları çocuklarla oyun oynayarak ve rol canlandırma gibi çeşitli aktivitelerle işlemeye çalıştık. Bugün de çocuklarımızın eserlerini sergilemek için toplandık" dedi. Açılış sonrası çocuklarla sohbet eden Prof. Dr. Budak, sergiyi, Doç. Dr. Aysun Doğan eşliğinde gezdi.

Proje, Viyana Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından geliştirilen ve Avusturya'da 2008'den beri 100'den fazla okulda uygulanan VİSC programının ülkemize uyarlanmasını içermektedir VİSC Programı, akran zorbalığını önlemeye yönelik olarak geliştirilmiş Türkiye'deki ilk kanıta dayalı müdahale programı olma özelliği taşıyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Doğan liderliğinde gerçekleşen projede akademisyenlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencileri de gönüllü olarak çalışıyor.Proje ile öğrencilerin sosyal ve iletişim becerilerini geliştirerek, okullardaki saldırgan davranışları ve akran zorbalığını azaltmak, tüm öğrencilerin okulda kendilerini güvende hissetmesini sağlamak amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler