Seyirci Sarıyer Tiyatroda'ya Akın Etti

Toplamda, 3'ü çocuk oyunu olmak üzere 19 oyunun oynandığı;10 bin 4 yüz 85 seyircinin katıldığı şenlik, 16 Şubat'ta başladı. Ferhan Şensoy'dan Altan Gördüm'e, Mert Fırat'tan Yetkin Dikinciler'e birbirinden usta oyuncuların performansını seyircilerle buluşturan TiyatrOda, 27 Mart'ta sona erdi.

Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği ve her yıl birbirinden güzel oyunların sahnelendiği TiyatrOda Şenliği'nin bu yıl 8.'si düzenlendi. Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde (BKSM) 20 ayrı oyunun ücretsiz olarak sahnelendiği şenliğe; Mert Fırat, Timur Acar, Deniz Türkali, Altan Gördüm, Ceyhun Fersoy, Devrim Yakut, Ferhan Şensoy, Yetkin Dikinciler'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı katıldı.

"FERHANGİ ŞEYLER" YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 2 KEZ SAHNELENDİ

Hemen her oyuna katılımlarını eksik etmeyen sanatseverlerin Ferhangi Şeyler'e gösterdikleri yoğun talep geri çevrilmedi. Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği, gündelik hayattaki olayların kendi deyimiyle 'Ferhanca' anlatıldığı, tek kişilik oyun yoğun ilgi nedeniyle ikinci kez BKSM'de sahnelendi.

DEVLET TİYATROLARININ EN ÜNLÜ OYUNU TİYATRODA'DA

Şenliğin bir diğer gözde oyunu ise Sırp oyun yazarı Duşan Kovacevic'in 1990 yılında yazdığı, başrollerinin Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın oynadığı komedi oyunu Profesyonel oldu. İstanbul'un dört bir yanından gelen seyirci günler öncesinden oyunun davetiyeleri için kuyruğa girdi.

OYUNCULAR DA EN AZ SEYİRCİLER KADAR MEMNUN

Seyircinin yoğun ilgiyle katılım gösterdiği oyunların birçoğu Sarıyer Belediyesi'nin 2018 yılında açtığı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatroda Şenliği'nde oyunlarıyla seyirciyi mest eden tiyatrocular da en az seyirci kadar memnun kaldıklarını dile getirdiler. BKSM'yi çok beğendiklerini dile getiren oyuncular, Sarıyer Belediyesi'nin sanata verdiği önemi takdir etti.

MUHTEŞEM BİR SALON

'Suit' oyunuyla TiyatrOda Şenliği'nde seyirciden tam puan alan Ceyhun Fersoy, "Burası muhteşem bir salon. Sarıyer Belediyesi gibi belediyelerin tiyatroya, sanata önem vermesi mutluluk verici." dedi. 'Çiçekçi Sokağı Cinayeti' oyunuyla yoğun ilgi gören usta oyuncu Altan Gördüm ise "Aydınlık belediyelerin de katkılarıyla sanatı böyle güzel kutlamak sanatın içinde yoğurulan bizler için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler