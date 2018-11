Seyircilerin Alkışlarıyla Engelleri Aşıyorlar

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:13



MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında uygulamaya konulan Engelleri Aşıyoruz Projesi çerçevesinde kurulan tiyatro grubunda yer alan 35 engelli, seyircinin alkışlarıyla yaşadıkları zorlukları unutuyor.Kadirli Kaymakamlığınca yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında 5 ay tiyatro eğitimi alan her yaştan bedensel ve zihinsel engelli, Atilla Ozan tarafından yazılan "Ben de buradayım" isimli tiyatro oyunuyla 6 il ve 14 ilçede seyirci karşısına çıktı.İlk etapta 25 kişiyle başlayan, daha sonra sayıları 35'e çıkan grup, yaşadıkları zorlukları ve engelleri seyircinin alkışlarıyla unutup, hayata daha sıkı sarılmaya başladı.Oyunlarını sahneleyecekleri salona saatler öncesinden gelen oyuncular, kuliste birbirlerinin makyajlarını ve saçlarını yapıyor, kostümlerini giyerken de yardımlaşıyor. Tüm hazırlıkların ardından büyük bir heyecanla perdenin açılmasını bekleyen engelli oyuncular, sahne ışıkları altında sergiledikleri başarılı performanslarıyla takdir topluyor.Oyunun yazarı ve yönetmeni Atilla Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerle bir tiyatro projesini hayata geçirmenin çocukluğundan bu yana hayali olduğunu söyledi.Bu fırsatı 11 ay önce Kadirli Kaymakamlığının desteğiyle yakaladığını dile getiren Ozan, "Engelileri Aşıyoruz" adı altında bir projeydi bu. Kadirli Kaymakamlığımızca hayata geçirilen projede engelli öğrencilerimizi tespit ettik, yeteneği ve yatkınlığı olanlarını seçip 'Ben de buradayım' isimli oyunu ortaya çıkardık. Amacımız, engelli kardeşlerimizin neler yapabileceğini göstermek, normal insanların bile yapmaya cesaret edemediği şeyleri engelli kardeşlerimizin nasıl yapabileceğini kanıtlamaktı. Bunu da başardık." dedi.Bugüne kadar 20 yerde oyunlarını sergilediklerini belirten Ozan, "Bölgemizde bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye ile bu illere bağlı 14 ilçede oyunumuzu oynadık. Bu tiyatroya engelli oyuncularımız kadar yakınları da katkı sundu. Şu an 35 kişilik dev bir kadro olduk. Öğrencilerimiz tiyatroyu gerçekten çok sevdi ve birçoğu bu proje ve oyun bitiyor diye ağlıyor." diye konuştu."Tiyatro hayatımıza çok şey kattı"Oyunculardan Meymune Püsküllüoğlu da 11 aylık süreçte gayet başarılı bir iş çıkardıklarını ifade etti.Tüm arkadaşlarıyla her oyunda büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını kaydeden Püsküllüoğlu, "Bu oyunu hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyorum. Eskiden toplum karşısında konuşamayan biriydim. Bu oyun sayesinde o heyecanımı aştım. Artık her sahneye çıktığımda kendimi daha rahat ifade edebiliyorum." dedi.Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Ali Atçı da tiyatro oyunu sayesinde çok farklı yerleri görme şansı elde ettiklerini belirterek, şunları söyledi:"Bu oyun bizim gibi insanlar için çok farklı bir tecrübe oldu. Bana en büyük katkısı ise oyun sayesinde çok farklı insanlar görme şansı yakaladım. Her sahneye çıktığımda, seyirciler alkışladığında her şey o anda bitiyor. Anlatılmaz bir şey oluyor. Her türlü engeli, üzüntüyü o an unutuyorum. Bu oyun, bize çok güzel şeyler kattı. Bundan sonra da elimden geldiğince tiyatro oynamaya devam edeceğim."